Erwin Koeman: Şu anki durumla başa çıkmam lazım!

Süper Lig'de 14. haftanın son maç gününde Kadıköy'de Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe yine kazanamazken, Hollandalı teknik adam Erwin Koeman 90 dakikayı değerlendirdi.

Koeman'ın yayıncı kuruluşa maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:

"36 orta yaptık ama olmadı"

Genel olarak iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Yüzde 60 topa sahiptik. Orta sayımız 36 ama daha iyi ortalar yapmalıydık. İnsanları da anlayabiliyorum. Bu maçı sonuç olarak kazanamadık. 90, 95 dakikalık bir süre içinde çok iyi mücadele etti çocuklar.

"Slimani'ye güveniyorum"

İkinci yarıdaki oyuncu değişiklileri zorunluydu. Islam Slimani çok çalışıyor, çok istiyor ama beklenen golleri bir türlü atamadı. Yine de o hala benim oyuncum, ona güveniyorum.

"Başa çıkmam gereken durumlar..."

Aslında bu sezonun en başından beri gelen bir hikaye bu. Sorunları da anlıyorum. Cezalı ve sakat oyuncular var. Genel durum var. Bunların hepsiyle başa çıkmak zorundayım bunu biliyorum. Belki de genç oyunculara ihtiyacımız var biliyorum. Yine öncelikle şu anki durumla başa çıkmalıyım.

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Koeman'ın genel basın toplantısındaki açıklamaları ise şu şekilde:

Çok fazla maç oynuyoruz. 15 oyuncumuz Milli takımlardaydı. Bu çok ağır bir yük. FIFA'nın da bu konuya eğilmesi gerekiyor. Şimdi perşembe yine maç yapacağız. Sonra tekrar pazartesi, perşembe ve pazartesi şeklinde gidiyor takvim. Biliyorum diğer takımlar için de böyle ancak çok zor bir durumdayız bu anlamda. İdman yapmakta zorlanıyoruz maç temposundan dolayı.

Oyunculara güven vermek her zaman önemlidir. Çünkü içinde bulunduğumuz durum iyi değil ve şu anda onların güvene ihtiyaçları var.

("Aatif ve Dirar olsaydı daha geniş bir kadroya sahip olur muydunuz?" sorusu üzerine)Aatif ve Dirar kadro dışı bırakıldı ve bunun bir sebebi vardı. Teknik direktör de bu durumla başa çıkmak zorundadır. İşimiz bunu gerektirir.











