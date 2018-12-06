Erwin Koeman: Genel olarak oyundan memnun değilim

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Giresunspor’u 1-0 mağlup etti. Müsabaka ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman endişesinin Frey olduğunu belirterek, “Ayak bileğinin durumunu yarın öğreneceğiz ve belki onu kullanamayız. 1-0’lık bir galibiyet tek iyi şey buydu. Gol yemediğimiz bir akşamdı. Berke için çok güzel oldu. Genç bir kaleci iyi bir performans gösterdi. Genel olarak oyundan memnun değilim. Öncelikle yarını bekleyeceğiz. Akhisar maçının öneminin farkındayız. Sakat oyuncuları oynatamam. Eldeki oyuncularla tercih yapmak mecburiyetindeyim” ifadelerini kullandı.

'Oyuncular bazen aşırı koşuyor'

"Oyuncular oynamak istiyor ama bazen sahada olduklarında aşırı koşuyorlar" diyen Koeman, “Topla oynamak yerine fazlasıyla koştuklarını görüyoruz. Benim istediğim pas oyunu. Çok koştuğunuzda hata yapıyorsunuz. 3 tane rakip önemli fırsatlar buldu. Top kaybettiğimizde sıkıntılar yaşadık. Orta sahada 3’e 3’tük ama topa konsantre olmuştuk. Buna bir çözüm üretemedi oyuncularımız” diye konuştu.

'Slimani gol attığı için mutluyum'

Takımda oluşan futbolun oyuncuların değiştirmesi gerektiğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Bir sonraki maça ben çıkar oynarım belki. Slimani gol attığı için mutluyum. Güzel bir gol attı. Umarım öz güvenini yukarı taşıyabilecektir. Gol atamamak endişe vericidir. Pazar günü rakip ve bizim için önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Maç kazanmak için gol atmak mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.