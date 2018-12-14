Erwin Koeman geleceğine dair konuştu: Ben her şeye hazırım

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spartak Trnava maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Koeman, "Geleceğiniz için bir gelişme var mı?" sorusuna "Ben her şeye hazırım." cevabını verdi.

14 Aralık 2018, Cuma 01:43 Son Güncelleme:
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Erwin Koeman geleceğine dair konuştu: Ben her şeye hazırım

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımına 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertli takım bu sonuca rağmen grubu ikinci sırada noktalayarak adını bir üst tura yazdırdı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Koeman, Sarı Lacivertli ekipteki geleceği hakkında da konuştu.

Maçı değerlendiren Koeman, "Tipik bir 0-0 maçı gibiydi ama yaptığımız hatadan gol yedik. Gole kadar pozisyonları yoktu. Kalemize gelen ilk şut golle sonuçlandı. Bizim için bu sezonun görüntüsünü yansıtan bir maç, bir goldü." diye konuştu.

"Cocu ile sözleşme feshi için anlaşmış olmaları iyi bir şey, 43 gündür bekleyen bir şeydi. İyi bir haber bu." diyen Koeman, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili gelen soruya "Ben her şeye hazırım." cevabını verdi.

Öte yandan FB TV, Erwin Koeman'ın maç sonu basın toplantısını yayınlamadı.

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