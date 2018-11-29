Erwin Koeman: Bu takım, 90 dakika sahada kalmayı hak etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda konuk ettiği Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb’le 0-0 berabere kalarak bitime bir maça kala üst tura çıkmayı garantiledi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman açıklamalarda bulundu.

İşte Koeman'ın maç sonu açıklamaları:

"Hedefimizi başardık. İyi bir maç çıkardık ama gol attığımızda zorlandığımızı görüyoruz. Maçın genel resmine baktığımızda memnun edici bir karşılaşmaydı benim için. Maçın oynandığı şartlara bakarak söylüyorum bunu."

"Gol atmakta zorlanıyoruz. Aslında pozisyon üretiyoruz ama biraz da şansa ihtiyacımız var. Bu durumu geliştirmek için çok çalışıyoruz. Futbolda maç kazanmak istiyorsanız, gol atmak mecburiyetindesiniz."

"60. dakika sonrası bir yorgunluk söz konusu değildi. Bir takım halinde oynadık. Bazı oyuncularıma nasıl hissettiklerini sordum, onlar da sahada kalmak istediler, 90 dakika oynamak istiyorlar. Bu takım, 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti."

"Bunlar futbolda birçok kez yaşanmıştır. Benim için soruyorsanız, ben Ersun Yanal tezahüratlarını umursamıyorum."