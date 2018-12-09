Erwin Koeman: Ben durumumla ilgili bir şey bilmiyorum

Spor Toto Süper Lig'de pazar gününün son maçında kötü günler geçiren Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Sarı Lacivertli ekip için kabus olan sezon bu maçta da devam etti. Fenerbahçe sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligde Akhisarspor ile Erzurumspor'un gerisine düşerek 16. sırada yer aldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Erwin Koeman, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Hollandalı'nın maç sonu açıklamaları:

"Karşılaşmaya iyi başladık, ilk 20 dakikada 2-3 fırsat yakaladık. Sonra golü buldu rakibimiz, işler sıkıntılı bir hal aldı. 2. yarıda da birkaç pozisyonumuz vardı, hala gol atmak bizim için çok zor."

"Ben her zaman durumlara olumlu bakarım ama şu anda bizim için maç kazanmak çok zor. Oyuncularım için de bu akşamki sonuç bir şoktu. Her şeyi yapıyorlar saha içinde."

"Ben durumumla ilgili bir şey bilmiyorum. Kendimle ilgili bir şey söylemiyorum. Karar verecek olan kulüp. Kulüp ne yapacaksa, o olacak. Ben burada olduğum sürece elimden geleni vereceğim."















