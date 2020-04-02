Ertuğrul’dan büyük destek
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi A.Ş. olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz bize yeteriz Türkiyem” sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon 61 TL bağışta bulunacaklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Doğan, “5 milyon iranın üzerine memleketimizin Trabzon olması hasebiyle 61 TL daha koyarak toplamda 5 milyon 61 TL bağışta bulunuyoruz.” dedi. Kaderlerini kendileri çizecek