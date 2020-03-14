Ertuğrul Taşkıran sert çıktı: Kim bilerek gol yer?

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 41. dakikada Riad Bajic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Kırmızı kart cezalısı Serkan Kırıntılı'nın yerine forma giyen Konyaspor'un başarılı kaleci Ertuğrul Taşkıran, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

'Kim bilerek gol yer?'

Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğini vurgulayan Ertuğrul, şu ifadeleri kullandı: "Herkes bir şeyler konuştu, ilk maçtan sonra da konuştular. Ben sporcu olarak profesyonelliğin gerektiği her şeyi göstermeye çalışıyorum. Terimin son damlasına kadar mücadele ediyorum, kurtarış yapamadım ama. 4-5 ay oynamamışım, üst üste oynamamışım, ilk maçta kim bilerek gol yer? Benim iki çocuğum var, ben onlara ekmek götürüyorum. İnsanlar ağza alınmayacak şeyler konuşuyor. Camiamız Allah'tan sahip çıktı, destek oldu. Bugün benim üstümdeki yük çok fazlaydı. Yetiştiğin camianın işin içinde olması, insanların konuşması... Kulaklarımı tıkadım, işimi yaptım. Bu benim ekmek param, elimden gelen her şeyi yaptım. Rabbime şükürler olsun."







