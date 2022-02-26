Son olarak PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, bir dönem çalıştırdığı Iran ekibi Tractor FC ile tekrardan 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde Iran'a giderek sözleşme imzalaması bekleniliyor.

Küme düşüyor

Ligde kötü gidişatı devam eden İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz merkezli spor kulübü Tractor FC ligde 13. sırada yer alıyor.









Mustafa Denizli de çalışmıştı

Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan toplamıştı. Denizli daha sonra İran kulübünden ayrılarak İzmir ekibi Altay'ın teknik direktörü olmuştu.

Atatürk anısına forma

Bir dönem Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı, İran Pers Körfez Pro Ligi’nde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Traktor FC, Atatürk'ün Samsun Onur Anıtı'nın silüetinin bulunduğu Atatürk Onur Forması çıkardı.

Tebriz kentinin futbol takımı olan kırmızı beyazlılar, Atatürk Anısı üretilen formanının tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı. Üzerinde Atatürk'ün Samsun'daki Onur Anıtı heykelinin silüetinin bulunduğu formayla birlikte, "Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna", "Tuğu kaldırmış olan orduların başbuğuna" ifadesine yer verildi. Traktor FC'nin Türkçe sosyal medya hesabından,"Yeni çıkacak olan Atatürk Onur Formamız hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bildirmenizi rica ediyoruz." yazıldığı görüldü.