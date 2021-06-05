Ertuğrul Sağlam'dan son dakika ayrılık mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'dan son dakika ayrılık açıklaması geldi. İstifa etmediğini açıklayan Sağlam: "Bu veda şeklinin içime sinmediğini belirtmek istiyorum. Ayrılık süreci iddia edilenin aksine istifamla sonuçlanmamıştır." ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'dan son dakika ayrılık açıklaması geldi. İstifa etmediğini açıklayan Sağlam: "Bu veda şeklinin içime sinmediğini belirtmek istiyorum. Ayrılık süreci iddia edilenin aksine istifamla sonuçlanmamıştır." ifadelerini kullandı.