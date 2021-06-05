MENÜ

Ertuğrul Sağlam'dan son dakika ayrılık mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'dan son dakika ayrılık açıklaması geldi. İstifa etmediğini açıklayan Sağlam: "Bu veda şeklinin içime sinmediğini belirtmek istiyorum. Ayrılık süreci iddia edilenin aksine istifamla sonuçlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

05 Haziran 2021, Cumartesi 15:57 Son Güncelleme:
- A +
Ertuğrul Sağlam'dan son dakika ayrılık mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'dan son dakika ayrılık açıklaması geldi. İstifa etmediğini açıklayan Sağlam: "Bu veda şeklinin içime sinmediğini belirtmek istiyorum. Ayrılık süreci iddia edilenin aksine istifamla sonuçlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...