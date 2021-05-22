Ertuğrul Sağlam maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Çocuklar ellerinden geleni yaptılar ama olmadı. Türk futbolunda bu durumlarda fatura antrenörlere kesiliyor. Biz sene başından beri gecemizi gündüzümüze kattık. Namussuzluk ve ahlaksızlık yapmadık. Tepkiler anlamsız. Altınordu'yu tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'İnsanlar çok acımasız'

Ertuğrul Sağlam sözlerini, "Hayatımda bir risk alacaksam Samsun için alırım. Geçen sene bir mucizeyi gerçekleştirdik. Bu sene de son saniyeye kadar yarışın içinde olduk ama olmadı. İnsanlar çok acımasız, hakaretler çok üzücü. Çok üzgünüm" şeklinde tamamladı.





'Sözleşmenin önemi yok'

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Sağlam, "Samsunspor'da olmamızın en önemli sebeplerinden birisi gönülden Samsunsporlu olmamdır. Herkesin umutlarını yitirdiği dönemde çalışmaya başladık. İlk hedefimizi tamamladık. Samsunspor'u bu yıl da Süper Lig hedefine ulaştırmak için gecemizi gündüzümüze kattık. Zaman zaman sıkıntılar ve sorunlarla yüz yüze geldik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Samsunspor'u tercih ettiğimde bana serzenişte bulundular. Ben, 'Kariyerimi riske atacaksam o Samsunspor olur' demiştim. Onurumuza ve haysiyetimize dil uzatılmasını kabul edemeyiz. Çok hakaretlerle karşı karşıya kaldım. Başarı varken başarısızlık da var. Derinden yaralandım. Hayatımıza devam edeceğiz. Sözleşmemiz 4,5 yıllık. Amacımıza ulaşamadık. Sözleşmenin önemi yok. Konuşacağımız insanlar belli bu konuda. Gereğini yaparız" diye konuştu.