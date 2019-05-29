Ertuğrul Sağlam’dan Bursaspor açıklaması

Bursaspor’un eksi teknik direktörlerinden Ertuğrul Sağlam, Bursaspor’un kısa sürede daha güçlü şekilde ayağa kalkacağını ve yeşil-beyazlı bayrağın boğazda yeniden dalgalanacağını söyledi.

29 Mayıs 2019, Çarşamba 13:32
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Ertuğrul Sağlam’dan Bursaspor açıklaması

Yeşil-beyazlı takımın başında 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Bursaspor’un Spor Toto 1. Lig’e düşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklama yapan Sağlam, "Türk futbolunun 5 büyük kulübünden biri olan Bursaspor içinde bulunulan tüm zorlukları aşabilecek güçtedir. Geleneklerinde mücadele ruhu üst düzeyde olan camia bundan önce kenetlendiği zaman neler başardığını tüm dünyaya kanıtlamıştı. İnanıyorum ki kısa sürede daha güçlü bir şekilde ayağa kalkılacak ve yeşil beyazlı bayrak boğazda yeniden dalgalanacaktır" dedi.

İHA

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