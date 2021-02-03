Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en iyi futbolcular arasında Ertuğrul Sağlam yer almaktadır. Ertuğrul Sağlam günümüzde teknik direktör olarak kariyerine devam etmektedir. Pek çok takımı çalıştıran ve Türkiye'de şampiyonluklar yaşayan bir eski futbolcu ve teknik adam olan Ertuğrul Sağlam, milli takımında bir dönem vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi olmuştur. Ertuğrul Sağlam 1.85 metre boyundadır. Ertuğrul Sağlam defans ve forvet mevkinde görev yapmıştır. Türkiye'de özellikle Beşiktaş kariyerinden ötürü tanınmaktadır. Ertuğrul Sağlam en iyi yerli teknik direktörler arasındadır.

Ertuğrul Sağlam nereli?

Ertuğrul Sağlam Zonguldak doğumludur. Aslen Gümüşhanelidir.

Ertuğrul Sağlam kaç yaşında?

1969 doğumlu olan Ertuğrul Sağlam, 51 yaşındadır.

Ertuğrul Sağlam hangi takımlarda oynadı?

Ertuğrul Sağlam kariyerine iki farklı takımda altyapıda başlamıştır. Ertuğrul Sağlam'ın altyapı kariyer bilgileri şu şekildedir;

- Ereğli Erdemirspor (1979)

- Fenerbahçe (1985 - 1986)

Ertuğrul Sağlam'ın profesyonel hayatında forma giydiği takımlar aşağıdaki gibidir;

- Gaziantepspor (1986 - 1988)

- Samsunspor (1988 - 1994)

- Beşiktaş (1994 - 2000)

- Samsunspor (2000 - 2003)

2021 yılı itibari ile Ertuğrul Sağlam emekli futbolcu olduğundan dolayı herhangi bir takımda oynamamaktadır. 2021 yılı için teknik direktörlük kariyerine Samsunspor'da devam etmektedir. Sağlam'ın Samsunspor'dan aldığı yıllık ücret bilinmiyor.

Ertuğrul Sağlam'ın hayatı

Ertuğrul Sağlam Zonguldak'ta dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokul eğitimini Zonguldak'ın doğduğu ilçe olan Ereğli ilçesinde yapmıştır. Futbola okulda iken başlayan Ertuğrul Sağlam Ereğli Erdemirspor seçmelerine katılmıştır. 1979 yılında Ereğli Erdemirspor'un altyapısında çalışmalara başlamıştır. Daha sonra Fenerbahçe ile 1985 yılında anlaşan Ertuğrul Sağlam 1985 ve 1986 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında görev yapmıştır.

Ertuğrul Sağlam ilk profesyonel kariyerine Gaziantepspor'dan aldığı teklif ile başlamıştır. Fakat 1986 - 1988 yılları arasında Gaziantepspor ile sözleşmesi bulunmasına rağmen herhangi bir resmi karşılaşmada görev yapamamıştır. Daha sonra 1988 yılında Samsunspor ile anlaşan Ertuğrul Sağlam kariyerinin zirve noktasını burada yaşamıştır. Samsunspor ile 1988 - 1994 yılları arasında 122 karşılaşmaya çıkan Ertuğrul Sağlam, 33 gol atmayı başarmıştır. Bu performansından ötürü Türkiye'nin büyük kulüplerinden olan Beşiktaş'ın ilgisini çekmiş ve 1994 yılında Beşiktaş oyuncuyu bonservisi ile birlikte transfer etmiştir.

Ertuğrul Sağlam 1994 - 2000 yılları arasında Beşiktaş forması giymiştir. 167 karşılaşmada görev yapan Ertuğrul Sağlam 83 gol atarak Beşiktaş tarihinde en çok gol atan Türk futbolculardan bir tanesi olmuştur. Ertuğrul Sağlam daha sonra eski kulübü olan Samsunspor'a 2000 yılında dönmüştür. 2000 yılından 2003 yılına kadar bu kulüpte futbol hayatına devam eden Ertuğrul Sağlam 76 maçta 21 gol atmış ve futbol kariyerini Samsunspor'da noktalamıştır.

Ertuğrul Sağlam'ın Milli Takım kariyeri

Ertuğrul Sağlam milli takıma 1986 yılında davet edilmiştir. Türkiye U16 takımı ile maçlara başlayan Ertuğrul Sağlam 1 maçta forma giymiştir. 1993 yılında ise ilk kez a milli takımı forması giymiştir. Yaklaşık 6 yıl Türkiye a milli takım forması giyen Ertuğrul Sağlam 27 maçta 11 gol kaydetmeyi başarmıştır.

Ertuğrul Sağlam'ın teknik direktörlük kariyeri

Ertuğrul Sağlam'ın teknik direktörlük kariyeri aşağıdaki gibidir;

- Samsunspor (2003 - 2005) *yardımcı antrenör olarak görev yapmıştır.

- Kayserispor (2005 - 2007) *yardımcı antrenör olarak görev yapmıştır.

- Beşiktaş (2007 - 2008)

- Bursaspor (2009 - 2013) bu dönemde Bursaspor şampiyonluğu yaşamıştır.

- Eskişehirspor (2013 - 2015)

- Bursaspor (2015)

- Yeni Malatyaspor (2017)

- Traktör Sazi (2018)

- Kayserispor (2018)

- Samsunspor (2019)