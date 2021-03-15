Ertuğrul Sağlam: 128 tane sarı kart göstermesi lazım her maç!

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Altınordu'yu konuk eden Yılport Samsunspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. 90 dakika sonrası sonra katıldığı basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maça iyi başladıklarını dile getirirken, hakemin uydurduğu iki sarı kartla 10 kişi kaldıklarını savundu.

Eksik kalmalarına rağmen oyundan düşmediklerini ve net pozisyonlar bulduklarını kaydeden Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncularımız gerçekten üst düzey bir mücadele ortaya koydu. Sonra gereksiz bir şekilde 9 kişi kaldık. Yine iyi mücadele ederek kalemizde pozisyon vermedik. Bugün iki puan kaybettik gibi görünse de bence aldığımız bir puan çok değerli. Bazen bir puan alırsınız ama başka maçlarda aldığınız 3 puandan çok daha değerli olur. Bugünkü puan, böyle bir puandır. İnanıyorum ki sezon sonunda Süper Lig’e çıktığımız zaman Altınordu maçında hakemin çok kötü yönetimine rağmen 9 kişiyle aldığımız bir puan aklımıza gelecek. İnanıyorum ki bu bir puan bizi şampiyon yapacak."

Sağlam, hakemin maçın önüne geçtiğini ve kötü bir yönetim gösterdiğini öne sürerek, "Bugüne kadar ilk defa bir hakemle alakalı bireysel anlamda açıklama yapıyorum. Eğer bugün gösterdiği sarı kartları bir hakem bir maçın içerisinde gösterirse 128 tane sarı kart göstermesi lazım her maç. Bir daha bu şekilde başka takımın canının yanmasına da benim gönlüm rıza göstermez." diye konuştu.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini aktaran Sağlam, "İnşallah bu ruhu önümüzdeki hafta Giresunspor karşılaşmasına taşıyabilirsek sezon başından beri hedefimiz olan liderliğe oturmak istiyoruz. Sonrasında da bu şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz. En büyük arzumuz bu." ifadelerini kullandı. (AA)



