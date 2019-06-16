Bursaspor'da forma giyen milli stoper Ertuğrul Ersoy'un Serie A'nın yeni ekiplerinden Lecce ile 4 yıllığına anlaştığı iddia edilmişti. Türk medyasında çıkan haberlerin ardından 22 yaşındaki savunmacının İtalyan kulübe transferine artık kesin gözüyle bakılırken Lecce cephesinden gelen bir açıklama ise gündeme bomba gibi düştü.

Kulübün sportif direktörlüğünü yürüten Mauro Meluso, Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesine verdiği demeçte Ertuğrul'u kadrolarına katacaklarına yönelik haberleri yalanlarken "Oyuncu için şu ana dek hiçbir resmi teklifte bulunmadık. Kendisi, bizim parametrelerimizin dışında bir futbolcu. Ertuğrul, enteresan bir oyuncu ama şu anda onu transfer etmeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler