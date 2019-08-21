Ertuğrul Ersoy’a Metz talip oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, Bursasporlu Ertuğrul Ersoy’a talip oldu. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Yeşil-Beyazlı kulüp, 22 yaşındaki milli oyuncu için 1.5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra daha önce de Türkiye’de forma giyen Metz’in savunma oyuncusu 32 yaşındaki John Boye’u istedi. Metz’in yollarını ayırmayı planladığı Boye ikna edilmeye çalışılıyor.

Fransız basınında çıkan haberlere göre ise görüşmelerin devam etmesine karşın, iki kulüp arasında oyuncunun bonservis bedeli hakkında henüz anlaşma sağlanamadı. Bursaspor TFF’ye sunduğu yeni sezon kadrosunda Ertuğrul Ersoy’a yer vermezken, oyuncunun yakın süreçte bir başka ekibe transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.