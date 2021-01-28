Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK yolunda

Le Havre forması giyen 1997 doğumlu savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK'ya transfer oluyor. Teknik adam değişikliği yaşanan Gaziantep FK, stoper hattı için Ertuğrul Ersoy ile anlaştı. Oyuncunun yarın Türkiye'de olacağı öğrenildi

Bursaspor forması altında çıkış yapan ve Ligue II takımlarından Le Havre ile anlaşan Ertuğrul Ersoy, iki sezonda toplam 34 lig maçına çıktı. Ertuğrul Ersoy'un 1,5 yıl kiralık olarak Gaziantep FK takımına katılacağı da bildirildi