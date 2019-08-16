Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1’inci Lig’de yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçla birlikte sezonu açacak olan Bursaspor, 29 kişilik kadroda yer alacak isimleri federasyona bildirdi. TFF’nin açıkladığı listede, yeşil-beyazlılardan ayrılması gündemde olan Ertuğrul Ersoy yer almadı. Böylelikle genç savunmacının Bursaspor ile bağları kopma noktasına geldi. Yurt dışından da talipleri bulunan milli futbolcunun yakın süreçte transferinin gerçekleşmesi ve takımdan resmi olarak ayrılması bekleniyor.

Öte yandan, Bursaspor’dan ayrılması gündeme gelen bir başka oyuncu 17 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya listede yer alırken, sportif direktör Selçuk Erdoğan da sahip olduğu lisans gereği takım antrenörü olarak gösterildi.

Bursaspor’un TFF’ye gönderdiği liste şu isimlerden oluştu:

Abdullah Tazgel, Abdullahi Shehu, Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Furkan Özcan, Ali Akman, Batuhan Kör, Burak Kapacak, Canberk Yurdakul, Çağatay Yılmaz, Deniz Aydın, Emirhan Aydoğan, Enes Kayar, Eren Güler, Hürrem Akkuş, Iasmin Latovlevici, İbrahim Turan, İsmail Çokçalış, Jani Atanasov, Kubilay Kanatsızkuş, Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Muhammed Şengezer, Muhammed Emin Sarıkaya, Onur Atasayar, Ozan İsmail Koç, Ömer Turan Görgüç, Ramazan Keskin, Rüştü Hanlı, Sedat Dursun, Yağız Efe Öztaş.

DHA