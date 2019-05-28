Ertuğrul Erdoğan: 'Zorlu bir seri oldu'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Gaziantep Basketbol’u 89-77 yenerek seriyi 2-1 üstün tamamlayan ve yarı finale yükselen Galatasaray Doğa Sigorta’nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Gaziantep Basketbol’a bu sezon gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederek, "Zorlu bir rakip. Tek Tek baktığınız zaman mütevazı bir kadro ama başantrenör Nenad Markovic güzel iş çıkardı. Bizim kadroya baktığımız zaman biraz daha kaliteli isimler var. Zorlu bir seri oldu. Favorisi olmayan tek eşleşmeydi. Beklentimizin karşılandığı bir seri oldu." ifadelerini kullandı.

Yarı final serisinde Anadolu Efes’le oynayacakları ilk maça odaklanacaklarını aktaran Erdoğan, "Hafif sakatlıkları olan oyuncularımız var. İşin doğrusu nasıl bir reaksiyon vereceğimizi merak ediyorum. Maçın son anına kadar inatçı kimliğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Taraftarlara da seslenen Erdoğan, "Bu çocuklar saygıyı ve desteği hak ediyorlar. Biraz daha saygı ve destek." dedi.