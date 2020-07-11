Ertuğrul Erdoğan Zalgiris yolunda

Coach Saras Jasikevicius’un Barcelona’ya gidişiyle Zalgiris Kaunas’ta boşalan antrenörlük koltuğu için adaylık yarışı sürüyor. Adaylar arasında en büyük favori; Galatasaray’ı çalıştıran Ertuğrul Erdoğan’ın olduğu belirtildi. Jasikevicius’un da Ertuğrul Erdoğan’ı destekleği ifade edildi.

12 Temmuz 2020, Pazar 10:05 Son Güncelleme:
- A +
Ertuğrul Erdoğan Zalgiris yolunda

Coach Saras Jasikevicius’un Barcelona’ya gidişiyle Zalgiris Kaunas’ta boşalan antrenörlük koltuğu için adaylık yarışı sürüyor. Adaylar arasında en büyük favori; Galatasaray’ı çalıştıran Ertuğrul Erdoğan’ın olduğu belirtildi. Jasikevicius’un da 2012’de Fenerbahçe forması giydiği dönem takımın yardımcı antrenörü olan Ertuğrul Erdoğan’ı destekleği ifade edildi. Litvanya ekibinin diğer antrenör adayları arasında ise Joan Plaza ve Alex Mumbru yer alıyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...