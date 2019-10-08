Ertuğrul Erdoğan: 'Yakaladığımız ivmeyi sürdürmek istiyoruz'

7DAYS EuroCup'ın ikinci maç döneminde temsilcilerimizden Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında EWE Baskets Oldenburg'u konuk edecek.

Zorlu maç öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da koç Ertuğrul Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Kendileri için maçın önemine değinen Erdoğan, “Oldenburg maçının bizim için iki açıdan önemi var. Bu sezon kendi taraftarımızın önünde ilk kez Avrupa maçı oynayacağız. Geçen sene biliyorsunuz EuroCup’ta deplasman galibiyeti alamamıştık. Bu sene deplasman galibiyeti ile başladık. Türkiye Ligi’nde de öyle başlamak istiyorduk ancak ilk haftayı maalesef çok kötü oynayarak geçirdik. Bahçeşehir Koleji maçı ile yakaladığımız bir ivme var. Bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. EuroCup bizim için hedef kupa. Gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gitmek istiyoruz. Bu yüzden evimizdeki bütün maçları taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Burası bizim alışık olduğumuz bir ortam. Taraftarımızın desteğiyle evimizde başka bir basketbol oynuyoruz. Önemli bir karşılaşma. Çok tehlikeli bir takım ile oynayacağız. İsim anlamında star oyuncuların olmadığı ama iyi bir takım. Almanya Ligi’nde her zaman ilk dörde oynamış, yarı finali ve finali hedeflemiş bir ekip. Uzun süredir EuroCup oynuyorlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Ben kazanma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum ama en ufak bir konsantrasyon eksikliği ya da ritim bozukluğu maçı rakibimizin lehine çevirir. O yüzden maçın başından sonuna kadar çok disiplinli ve akıllı oynamamız lazım. Yarın benim beklentim bir önceki maça göre çok daha ciddi bir taraftar katılımı olması. Maçın saati 19.30, enteresan bir saat. Geçen sene bu saatlerde hiç oynamamıştık. Yarın sabahki idmanla beraber hazır olacağımızı düşünüyorum. Ufak tefek sakatlarımız var ama bizim için majör problem Tai Webster. Trento maçının ikinci dakikasında ayak tabanındaki bir bağda kanama yaşadı. Biz kırık olmasından şüphelenmiştik ama doktor kontrollerinde kırık olmadığı ortaya çıktı. Oynayıp oynamayacağı hala belli değil. Dün antrenmana çıktı, idmanın başında yeniden bıraktı. Tai Webster dışında şu an kadromuzda bir eksik gözükmüyor. Marko ve Tai de döndüğü zaman sağlıklı bir kadro yapılanmasıyla bütün seneyi devam ettirebiliriz” dedi.