Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ilk maçında Anadolu Efes'e 82-77 mağlup olan Galatasaray Doğa Sigorta'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Anadolu Efes’i tebrik ederek başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küçük detayların sonucu belirlediği bir maç oldu. Baktığımız zaman iki sayılık atışlardaki yüzdemiz inanılmaz derecede kötü. Dolayısıyla böyle takımları yenmek istiyorsanız, yüzdeniz daha yüksek olmalı. Maçın kaybedilmesinde önemli bir anahtar. Bu aslında sezonun da özeti; tecrübe. Sezon boyu bu tür atışların kıymetini bilen bir basketbol sergileyemedik. Önemli anlardaki atış tercihleri maçın kaybına etki etti."

Serinin ikinci maçına hazırlanacaklarını aktaran Ertuğrul Erdoğan, "Rakibimiz hangi yabancı oyuncularını oynatacak bunu bilmiyoruz. Ancak bize göre biraz daha diri bir ekip olacak karşımızda. Savaşmaktan hiç geri adım atmadık. Umarım seriyi 1-1’e getiririz." ifadelerini kullandı.