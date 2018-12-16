Ertuğrul Erdoğan: İyi reaksiyon verdik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında konuk olduğu Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 89-56 mağlup eden Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, oyuncularını özellikle ikinci devre ortaya koydukları savunma performansından dolayı tebrik etti.

Sakarya ekibinin zor günlerden geçtiğini, kadrosunun eksik olduğunu bildiklerini belirten Erdoğan, "Bu tip maçları oynamak göründüğü kadar kolay değildir, en ufak bir gevşeme, konsantrasyon eksikliği, ilk devrede olduğu gibi çok başka bir yere götürebilirdi. İkinci devre gerçekten akıllı, dengeli ve takım halinde çok sert basketbol oynadık, iyi reaksiyon verdik. Sakarya takımına bundan sonraki maçlarda kolaylıklar diliyorum. Arkadaşımız Ozan, gerçekten zorlu bir görevi devraldı, Allah onun da yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

AA