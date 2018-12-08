Ertuğrul Erdoğan: "İkinci periyot dışında maçı domine ettik"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında konuk ettiği Banvit’i 86-76 yenen Galatasaray’ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, ikinci periyot dışında rakibe üstünlük kurduklarını söyledi.

08 Aralık 2018, Cumartesi 20:11
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Ertuğrul Erdoğan: 'İkinci periyot dışında maçı domine ettik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında konuk ettiği Banvit’i 86-76 yenen Galatasaray’ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, ikinci periyot dışında rakibe üstünlük kurduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, sezona iyi başladıklarını ancak arka arkaya maçlar kaybettiklerini belirterek, "Bu takım kaybettiğinde bile mücadele etti. Oyuncularımı bu karşılaşma için kutluyorum. İkinci periyot dışında maçı domine ettik. Burada her oyuncunun, sürenin kıymetini bilerek oynaması lazım." ifadelerini kullandı.

Banvit Kulübünü altyapıya verdikleri destek için kutlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye’de Banvit kadar altyapısından çıkardığı oyunculara ve antrenörlere şans veren başka bir kulüp yoktur. Bu nedenle onları tebrik ediyorum. Bizim ülkemizde sonuç bazlı yaşanıyor. Kazanınca iyi takım, iyi antrenör oluyorsunuz. Banvit iyi işler yapıyor ve ileride daha iyi noktaya gelecektir."

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