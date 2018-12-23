Ertuğrul Erdoğan: Harika bir karakter ortaya koyduk

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu 84-74'lük skorla mağlup ettikleri derbi zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı takımın koçu şöyle konuştu:

"Fenerbahçe bana göre Avrupa'nın en iyi ve en formda takımı. Fakat maçtan önce söylemiştim bu bir derbi karşılaşması, rakamların ötesinde bir maç. Benim oyuncularım bugün harika bir karakter ortaya koydu. Bu galibiyetin bize getirdiği sorumluluklar da olacak. Bundan sonra sezona çok daha farklı bir psikolojiyle devam edeceğiz. Ümit ediyorum bunun altından kalkabiliriz. Çok zor şartlarda bir araya geldik, çok zor günler geçirdik. Taraftardan bizim beklentimiz galip gelmeden önce takıma kredi açmalarıydı. Taraftar buraya geldiği zaman bu çocuklar sahaya daha iyi enerji koyuyorlar. Daha özel hissediyorlar. Birinci sınıf hissediyorlar. Bu çocuklar bunu hak ediyor."