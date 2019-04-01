Ertuğrul Erdoğan: Darüşşafaka Tekfen kazanmayı hak etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-64 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, "Modumuz çok düşüktü ve maça yansıdı. Karşılaşmanın ilk yarısı savunma ağırlıklı geçti. Üçüncü periyotta iş bireyselliğe döndü ve pas trafiğimiz kesildi. Kötü bir günümüzdeydik. Darüşşafaka Tekfen, ikinci yarıdaki performansıyla kazanmayı hak etti. Mental olarak toparlanıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Şu anda hedefimiz sezonu ilk 4-5 içinde tamamlamak." ifadelerini kullandı.



