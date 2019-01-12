Ertuğrul Erdoğan: Çaresizliği yaşadım

Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, "Bazı anlarda gerçekten oyuncularıma da kızamayacağım çaresizliği yaşadım" dedi.

12 Ocak 2019, Cumartesi 15:52
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Ertuğrul Erdoğan: Çaresizliği yaşadım

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında konuk olduğu Gaziantep Basketbol'a 71-67'a kaybeden Galatasaray'ın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, galibiyetinden dolayı Gaziantep Basketbol’u tebrik ederek, "Gaziantep ekibi bugün çok sert savunma yaptı. Bazı anlarda gerçekten oyuncularıma da kızamayacağım çaresizliği yaşadım. Devreyi mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmeye çalıştık. İkinci yarı umarım ilk yarıdaki hataları tekrarlamayız. Eğer bunu yaparsak play-off hedefine ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

AA

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