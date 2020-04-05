Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, internet üzerinden görüntülü olarak NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Corona virüs salgını nedeniyle evde geçirdikleri dönemde neler yaptığına değinen koç, "Biraz kitaba ve herkesin yaptığı gibi filmlere odaklandık. Geçmişe dönük maçları izliyoruz. Mümkün olduğunca kendimizi zihnen sağlıklı tutmaya çalışıyoruz" dedi.

"ABD'li oyuncularımız ülkelerine döndüler"

Oyuncularının sürece ilişkin durumlarını da aktaran Erdoğan, "İki ayrı grup var bizde. ABD'li oyuncularımız var ki ben hemen hemen her gün kendileriyle görüşüyorum. Maalesef Amerika'daki sıkıntı büyüyor. Evde yapılan çalışmalar dışında yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Türkiye'de de keza oyuncularımıza bir program verdik ama ne kadar uygulanabiliyor ne kadar sezonun devam etmesi durumunda geri dönüşlerini hızlandıracak aslında büyük tartışma konusu. Çok gerçekçi değil. Geçen zaman aktif sporda sıkıntı yaratacak bir duruma geliyor. Buradaki temel konu oyuncuların fiziksel kompozisyonunu bir noktada tutabilmek ama bundan daha önemlisi hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı kalmalarını sağlamak" dedi.

ABD'li oyuncularının ülkelerine döndüğünü belirten tecrübeli çalıştırıcı, "ABD'li oyuncularımız, kendi ülkelerine döndüler. Aslında birçok takım gönderdi. Dediğim gibi Amerika'nın özellikle büyük eyaletlerinde ciddi sıkıntılar var. Bizim oyuncularımız da genelde büyük şehirlerde. Sık sık konuşuyorum onlarla. Anladığım kadarıyla Amerika, ciddi sıkıntılı bir döneme girdi" ifadelerini kullandı.

"Ligin oynanabileceğine çok ihtimal vermiyorum"

Sezonun devam etme ihtimalini de değerlendiren Ertuğrul Erdoğan, "Herkes kendince bazı senaryoları kafasından geçiriyor ama öngörmek çok zor. Çünkü bilinmeyeni yaşıyoruz. Federasyonların alacağı kararlar da aslında bilinmeyenler üstüne kurgulanmış kararlar. Futbol Federasyonu, Haziran'da başlayalım demiş ve Basketbol Federasyonu da bunu diyebilir ama birçok parametre var etkileyecek. Bir kere oyuncuların fiziksel kondisyonları ne durumda olacak? Burada bir açma-kapatma düğmesi gibi bir şey söz konusu değil. En az bir 3-4 haftada oyuncuların fiziksel olarak geri dönüşlerinin sağlanması lazım. Bu antrenmanlar yapılmadan lige başlanabilecek mi? Yabancı oyuncular yurt dışından gelebilecekler mi? Belki iki hafta karantina olacak. O dönemdeki durumu şimdiden kestiremiyoruz çünkü. Bir diğer konu, Haziran'da başlayan lig devam edecek ama belki birçok takım Haziran'da, Temmuz'da kadrosunu değiştirecek, yeni anlaşmalar yapılacak. Bir sonraki sezon ne zaman başlayacak? Eylül'de mi, Kasım'da mı? Bunlar birbirinden bağımsız gibi görülüyor ama birbirini çok etkileyen sorular. Ben Basketbol Ligi'nin oynanabileceğini çok gerçekçi bulmuyorum. Yazın bir lig oynanır mı federasyonun alacağı karara bakacağız. Elbette biz buna uyum sağlamaya gayret edeceğiz. Yine de ben dediğim gibi şu andan itibaren Basketbol Ligi'nin oynanabileceğine çok ihtimal vermiyorum" dedi.

Son olarak sağlığın şu anda ön planda olması gerektiğini tekrarlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben oyuncularımla dediğim gibi birbir konuşuyorum. Oyuncularla konuştuğumuz konular basketbol değil. Önceliği şu anda sağlık ve insan hayatı olarak görüyorum. Her birinin farklı farklı kendilerine göre sorunları var. Basketbolu ben şu anda ikinci plana atmış durumdayım kafamda. Oyuncularımın ne kadar sağlıklı olduğuyla ilgili görüşme yapıyorum. Oyunculardan oynamayız diye bir dönüş yok çünkü hepsi zaten basketbol oynamak istiyorlar. Normal hayatlarına, günlük hayatlarına geri dönmek istiyorlar. Elbette fiziksel olarak bu salgından kurtulmak adına sağlıklı kalmak önemli ama bunun bir psikolojik tarafı var. Bu oyuncular normal hayatlarına geri dönmek istiyorlar. Ne zaman olacağına yönelik büyük bir soru işareti var ve büyük bir stres yaratıyor oyuncularda. Şu anda herhangi bir oyuncunun ben istemiyorum deme gibi durumu söz konusu değil ancak biz de bu lig oynanacak mı, ne zaman oynanacak, bir sonraki sezon ne zaman başlayacak, hangi oyuncular bizle kalacak gibi birçok soru işaretini beraberinde getiren bir süreci yaşıyoruz. Ama tekrar ediyorum buradaki temel nokta insan sağlığı. Hem bedenen hem zihnen... Bunu aşabildikten sonra basketbolu ve yapabileceğimiz maçları konuşabiliriz" dedi.