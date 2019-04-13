Ertuğrul Erdoğan: Az oynayan oyuncuların süre bulma şansı oldu

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’u 102-65 yendikleri maçta, az süre alan oyuncuların şans bulduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ozan Bulkaz ve oyuncuları gösterdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Anlaşılmazı çok güç, çözümü olmayan bir durumun içindeler. Bu oyuncuların ne kadar iyi sporcu ve değerli insan olduklarını bildiğimiz için üzüntü duyuyorum. Şartlar ne olursa olsun vazgeçmiyorlar. Ligimize yakışmayan bir görüntü. Bu kadar önemli yatırımların olduğu bir şehrin neden bu hale düştüğünü bilmiyorum. Bizim adımıza ritim yakalamaya çalıştığımız bir maç oldu. Az oynayan oyuncuların süre bulma şansı oldu." ifadelerini kullandı.

AA