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Ertuğrul Doğan’dan forma jesti

Trabzonspor’un 1976-1977 sezonundaki şampiyonluğundan etkilenerek Bordo-Mavili takımın taraftarı olan Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı 120 haneli Bağacık köyündeki öğrencilere, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan tarafından gönderilen formalar dağıtıldı.

03 Aralık 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Ertuğrul Doğan’dan forma jesti

Zaman zaman kulübün davetlisi olarak Trabzon’a gelen öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Okul müdürü Şafi Önk, “Köy halkının isteği üzerine okulun rengini bordo-maviye boyamıştık. Burada Trabzonspor’a karşı inanılmaz bir sevgi var” dedi.

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