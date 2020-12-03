Ertuğrul Doğan’dan forma jesti

Zaman zaman kulübün davetlisi olarak Trabzon’a gelen öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Okul müdürü Şafi Önk, “Köy halkının isteği üzerine okulun rengini bordo-maviye boyamıştık. Burada Trabzonspor’a karşı inanılmaz bir sevgi var” dedi.