Ertuğrul Doğan: Sevdamızı özledik

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Doğan, “Hepimiz sevdamızı çok özledik! O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep berabere uyalım ki, salgını bir an önce yok edip sevdamıza yeniden ‘merhaba’ diyelim” ifadelerini kullandı. Başarılı yönetici, bu mesajı Trabzonsporlu futbolcuların sevinç fotoğraflarıyla paylaştı.