Ertuğrul Doğan: Kuruşun hesabını yapıyoruz

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, içinde bulundukları zor durumdan çıkılması için başta enerji ve gayrimenkul alanlarında olmak üzere projeler ürettiklerini söyledi.

Tüm bunların gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç duyduklarını belirten Doğan, “Özellikle kombine ve loca satışları konusunda iş adamlarımızın ve taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Darboğazdan kurtulmak için bir kuruşun bile hesabını yapıyoruz” dedi. Doğan, 2 gün içerisinde de futbolculara toplamda 30 milyon TL ödeyeceklerini dile getirdi.