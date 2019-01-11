Ertuğrul Doğan: ’Kucka için resmi bir teklif yok’

Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Parma'nın transfer gündeminde olan Kucka için resmi teklif almadıklarını açıkladı.

11 Ocak 2019, Cuma 06:13
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Ertuğrul Doğan: ’Kucka için resmi bir teklif yok’

Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Karadeniz temsilcisindeki geleceği belirsizliğini koruyan Juraj Kucka hakkında konuştu.

İtalyan devi Parma’nın ilgisinin olduğunu doğrulayan Doğan, “Kucka için Parma’nın ilgisi var ancak bize resmi olarak gelen bir şey yok. Bu işler de bir menacerin lafı ile olmaz. Teklif gelirse, değerlendiririz” dedi. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Slovak yıldızın, Onazi’nin sakatlanması sonrasında Trabzon’da kalabileceği ifade ediliyor.

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