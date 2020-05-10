Ertuğrul Doğan: İnşallah şampiyon olacağız

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Takım olarak geçen yıldan bu yana yükselen bir grafik sergilediklerini vurgulayan Doğan, "Geçen yıl son 12 haftada mağlup olmayan bir takımımız vardı. Yani bu yıl yakaladığımız başarı aslında geçen yılın son 3 ayında kendini gösteriyordu. Taraflı veya tarafsız herkes Trabzonsporumuz'dan bahsediyordu. Bu sezon için iyi bir planlama yaptık, iyi bir birliktelik sağladık ve iyi bir dönem geçiriyoruz. İnşallah şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

'MHK gereğini yapsın!'

Saha dışında iyi niyete sığmayan reaksiyonlarla karşılaştıklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Saha içinde bize rakip olamayanların, saha dışından maçları etkilemeye çalıştıklarını görüyoruz. MHK, Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyla kulübümüze karşı hata yaptığını kabul etti. Kendilerinden gereğini yapmasını bekliyoruz" dedi.

Eskiler ve yeniler...

Ürettiğiyle hem sahada hem de kasada kazanan bir takım olacaklarını belirten Doğan, "Eskiden, Şahinkaya kardeşler, Ali Kemal'ler, Şenol'lar, Hüseyin'ler, Cemil'ler ve daha nicesi vardı. Trabzon’un yetiştirdiği çocuklardı. Şimdi de Uğurcan’lar, Abdülkadir'ler, Hüseyin'ler ve daha niceleri var" ifadelerini kullandı.