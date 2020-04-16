Ertuğrul Doğan: Hepimiz sevdamızı çok özledik

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. "Hepimiz sevdamızı çok özledik" diyen Doğan, "O günlere kavuşmak için can atıyoruz. Lakin önce sağlığımız. 14 kurala hep beraber uyalım ki salgını bir an önce yok edip, sevdamıza yeniden merhaba diyelim" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon 61 TL bağışta bulunarak, ülkenin yaşadığı sıkıntılı günleri kısa zamanda atlatması için katkıda bulunmuştu.

İHA