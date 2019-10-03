Ertuğrul Doğan: 5-0’lık galibiyet önemli

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Basel karşılaşması öncesinde iddialı konuştu. Basel’in güçlü bir ekip olduğunu dile getiren Doğan, “Krasnodar’a karşı aldıkları 5-0’lık galibiyet gerçekten çok önemli. Ancak kendi oyununu ortaya koyan Trabzonspor’un kendi evinde grupta yenemeyeceği bir takım olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Lig yarışını da değerlendiren Doğan, “Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar. Geçen yıl gerçekten çok olumlu bir süreç yakaladık. Bu sene yaptığımız transferlerle amacımız tamamen bunun üzerine koymaktı. Yine zirve yarışı içerisinde olacağız” dedi. Doğan, teknik direktör Ünal Karaman’la da yönetim olarak hiçbir sorun yaşamadıklarını ve bundan sonraki süreçte de yaşamayacaklarını belirtti.