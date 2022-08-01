661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık Yarı Final müsabakasında Başpehlivanlık Boyunda 3. olan Ertuğrul Dağdeviren, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin'i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür eden ve başarılarından dolayı kendisini tebrik eden Başkan Barçin, pehlivan Dağdeviren'e başarılarının devamını diledi.

Beraberinde Kırkpınar da güreşen Susurluk Belediyesi Güreş Kulübü antrenörleri Fuat Süren, Ferdi Zengin ile Manyas Belediyesi Güreş takımı antrenörü Hakan Temel ile birlikte Belediye Başkanı Tancan Barçin’i ziyaret eden Ertuğrul Dağdeviren halen Kurtdere güreşlerine yoğun olarak hazırlandığını, tek amacının burada şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Bir süre sohbet eden Dağdeviren ve beraberindeki güreşçiler Manyas Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı Manyas Yağlı Güreşleri için fikir alışverişinde bulundular.

İHA