Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Hangi maçlar ertelendi?
Kış aylarının kendini iyice hissetirdiği şubat ayında futbol müsabakaları da etkilenmeye başladı. Kar yağışı nedeniyle Süper Lig dahil bir çok ligde maçlar ertelenmek zorunda kaldı. Peki, Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Hangi maçlar ertelendi? İşte ertelenen maçlarla ilgili detaylar...
Süper Lig'de oynanacak Göztepe - Çaykur Rizespor Trabzon 'daki yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Şubat ayında olduğumuz şu günlerde bir çok futbol müsabakası kar nedeniyle ileri tarihlere erteleniyor. Peki, Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Hangi maçlar ertelendi? İşte ertelenen maçlarla ilgili detaylar...
TFF ertelenen maçları açıkladı...
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesinin ertelendiği bildirildi.
Açıklamada, "Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin kuzey ve doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir'e ulaşamaması nedeniyle ertelendi." ifadeleri kullanıldı.
Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra duyurulacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, yine olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de ertelenen maçlar da duyuruldu.
Ertelenen maçlar şöyle:
Süper Lig
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Deprem nedeniyle)
Göztepe - Çaykur Rizespor
TFF 1. Lig:
Giresunspor - İstanbulspor
TFF 2. Lig:
Hekimoğlu Trabzon - GMG Kırklarelispor
Gümüşhanespor - Başkent Akademi
TFF 3. Lig:
Yomraspor - Serik Belediyespor
Fatsa Belediyespor - Kozan Spor
Pazarspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
Artvin Hopaspor - Sultanbeyli Belediyespor
Kızılcabölükspor - 52 Orduspor
Ertelenen maçlar ne zaman oynanacak?
Bu hafta içi Türkiye Kupası maçları oynanacağı için önümüzdeki hafta içinde Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının oynanması bekleniyor...