Ertelenen Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçının tarihi belli oldu

Turkish Airlines EuroLeague’in 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe Beko’nun Real Madrid ile oynaması gereken ancak İspanyol temsilcisindeki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen maçın tarihi belli oldu.

EuroLeague’den ve Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın 8 Şubat 2022 Salı günü saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fenerbahçe Beko’nun Turkish Airlines EuroLeague’in 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü Real Madrid ile oynaması gereken ancak rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenen Real Madrid maçının tarihi belli oldu.

EuroLeague’den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı 8 Şubat 2022 Salı günü saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.











