Yaz transfer dönemi yarın sona eriyor. Yeni Malatyaspor transferleri açıklamaya devam ediyor. Sarı siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'ne giden kaleci Ertaç Özbir'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza törenine Başkan Adil Gevrek de katıldı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertaç Özbir’in bonservisi ile transferi konusunda Gençlerbirliği Kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertaç Özbir’e yuvana tekrar hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz.