Ertaç Özbir yeniden Malatyaspor'a transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Malatyaspor'dan Gençlerbirliği'ne transfer olan kaleci Ertaç Özbir, yuvasına geri döndü. Sarı siyahlılar, 30 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

04 Ekim 2020, Pazar 12:46 Son Güncelleme:
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Ertaç Özbir yeniden Malatyaspor'a transfer oldu

Yaz transfer dönemi yarın sona eriyor. Yeni Malatyaspor transferleri açıklamaya devam ediyor. Sarı siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'ne giden kaleci Ertaç Özbir'i yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Tecrübeli kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza törenine Başkan Adil Gevrek de katıldı. 

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertaç Özbir’in bonservisi ile transferi konusunda Gençlerbirliği Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 

Kulübümüz ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ertaç Özbir’e yuvana tekrar hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz.

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