Ertaç Özbir ve Murat Akça affedildi

Yaklaşık 1 aydır kadro dışı cezası aldıkları için takımdan ayrı çalışan Ertaç Özbir ve Murat Akça'nın, Teknik Direktör Erol Bulut’un raporuyla affedildiği ifade edildi. 2019 Mayıs ayında sözleşmeleri bitecek olan ikilinin, affedilme kararının kendilerine iletilmesinin ardından takımla birlikte yaptıkları çalışmalardaki neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Yeni Malatyaspor, pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor. Erol Bulut nezaretine yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, geçen hafta sakatlığından dolayı forma giyemeyen defans oyuncusu Mustafa Akbaş’ın da tamamen iyileştiği, Alanyaspor maçında forma verilmesi halinde oynayabileceği bildirildi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlan antrenman taktik çift kale maçla sona erdi.

İHA