Ertaç Özbir: Gelen teklifleri değerlendirmek istedim

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sarı-siyahlı ekibin formasını 4 yıl boyunca gururla terlettiğini ifade eden 29 yaşındaki file bekçisi, "4 yıl boyunca bu takımın formasını gururla terlettim, 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e yükseldik. Avrupa Ligi'ne gitme sevinci yaşadım. Bunların ardından Yeni Malatyaspor'a veda ettiğimi açıklama gereği duydum. Bayrağı devretme vaktinin geldiğini düşünerek bu kararı aldım. Bizler; yani futbolcular, antrenörler, başkanlar gelip geçicidir. Ancak Malatyaspor kalıcıdır. Burada güzel hatırlanmak istiyorum. Özellikle yüreği bizimle atan güzel dostlarıma teşekkür ederim Malatyaspor'un içerisinde bulunduğum süre içinde bir başkandan çok arkadaş gibi davranan, yapabileceklerinin en iyiye yakınını yapmaya çalışan, bana çok şey katan Sayın Adil Gevrek ile çalıştığım için hiç pişmanlık yaşamadım. Kendisine tekrardan teşekkür ederim. Belli imkanlar dahilinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarına, diğer personellere, bizlere gösterdikleri saygı ve sevgi için teşekkür ederim. Hayat insanların karşısına farklı yollar çıkarır, biz de birisini seçeriz. Sözleşmemim bitişinden sonra doğal olarak gelen teklifleri değerlendirmek istedim. Bundan sonraki süreçte Yeni Malatyaspor'a Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum. Cefakar Malatyaspor taraftarına, Malatya halkına teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)