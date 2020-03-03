Ersun Yanal... 2013-14 sezonunda tarihin en erken şampiyonluğunu kazandırdı. Taraftarın sevgilisi haline gelse de Aziz Yıldırım ile yaşadığı anlaşmazlıkla sürpriz şekilde görevden ayrıldı. 4 sene sonra, tribünlerin baskısıyla, ligde kalma savaşı veren Fenerbahçe’ye geri döndü. 17 Aralık 2018’de ikinci döneminin ilk maçına B.B. Erzurum karşısında çıkarken umutları, hayalleri büyüktü. Ancak olmadı...

Az sayıda taraftar

Peş peşe alınan kötü sonuçlar, yol ayrımını beraberinde getirdi. Bu akşam kupadaki Trabzonspor maçıyla birlikte ikinci Fenerbahçe macerası sona erecek olan Ersun Yanal, dün takımıyla son deplasman yolculuğunu yaptı. Kafileyi Antalya’dan az sayıda taraftar uğurlarken, Yanal’a tezahüratlar yapıldı.

Veda konuşması yapacak

Yolculuk sırasında özellikle futbolcuların son derece moralsiz olmaları ve kmiseyle iletişim kurmamaları dikkatlerden kaçmadı. Ersun Yanal, ikinci dönemindeki 56. resmi maçıyla birlikte Fenerbahçe’den ayrılacak. Yanal, Trabzonspor mücadelesinin ardından soyunma odasında öğrencilerine bir konuşma yaparak vedalaşacak.