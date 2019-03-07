Fenerbahçe bazı mevkilerde alternatif sıkıntısı yaşarken, stoper ve orta sahada ise bolluk içinde. Harun, tartışılan formuna rağmen Volkan’ı kesemiyor. Isla ile Hasan Ali de kendi mevkilerinin tapusunu elinde tutuyor. En uçta Soldado da rakipsiz. Ancak diğer pozisyonlarda büyük bir rekabet hakim. Cezası biten Sadık ile Rize maçının kahramanı Serdar Aziz, Başakşehir maçı öncesi Ersun Yanal’ı zor bir tercihe sürüklemiş durumda. Yanal, Skrtel’in yanında kullanacağı isme henüz karar verebilmiş değil. Takımın 4-2-3-1’den 4-1-4-1’e dönmesi sebebiyle ilk 11’deki yerini kaybeden Jailson da Mehmet Topal’ı zorluyor. Topal, şimdilik pozisyonunu korusa da, genç sambacı, Ersun Hoca’nın gözüne girebilmek için büyük bir fedakârlıkla çalışıyor.

Ekici-Dirar bekleyişi

Orta alanda ise Ersun Yanal’ın işi daha zor. Tecrübeli teknik adam, gözdesi Tolgay, son maçların bankolarından Zajc ve tedavisi tamamlanan Mehmet Ekici arasında bir seçim yapmak zorunda. Son iki karşılaşmada Topal-Tolgay-Zajc üçlüsüne görev veren Yanal, Sloven oyuncunun yerine Mehmet Ekici’yi monte etmeyi düşünüyor. Ancak Ekici’nin maç eksiği de rakibin Başakşehir olması sebebiyle endişeye sebep oluyor. Kanatlarda ise Dirar konusundaki bilinmezlik Ersun Yanal’ı sıkıntıya sokmuş durumda. İyileşmesi hâlinde Faslı yıldızın yeri garanti ve sol bekte de Moses sahne alacak. Ancak. Dirar yetişemezse, Moses’i sağ açıkta kullanacak olan Yanal, solda Ayew ile Valbuena arasında bir seçim yapacak ki; bu yarışta da Ganalı bir adım önde görünüyor. (Türkiye Gazetesi)