Ersun Yanal’ın yıldızı Jailson

Jailson, Galatasaray derbisinin sonunda kırmızı kart görerek 8 maç ceza aldı. Ersun Yanal bu nedenle Brezilyalı öğrencisinden henüz yararlanamadı.

Genç futbolcunun cezasını tamamlaması, Yanal’a rahat bir nefes aldırdı. Orta sahada görev yapan Mehmet Topal ve Eljif Elmas’ın alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgede zaman zaman İsla oynamıştı.

Yanal, Topal ve Eljif’ten istediği dinamizmi elde edemedi. Bu nedenle Jailson’ın dönmesi, adeta ilaç olacak. Deneyimli çalıştırıcı, tatil dönüşü Sambacı ile özel olarak ilgilenecek, kampta adeta üzerine titreyecek. 23 yaşındaki futbolcunun, sezonun ikinci yarısında Ersun Yanal’ın orta sahadaki 1 numarası olması bekleniyor.