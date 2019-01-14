Ersun Yanal'ın yeni jokeri Jailson!

Galatasaray derbisinde Belhanda’ya tokat attığı için aldığı 8 maçlık cezayı tamamlayan Jailson, Fenerbahçe'nin Antalya kampındaki yıldızı oldu. Sambacı, orta sahada teknik direktör Ersun Yanal’ın en önemli kozlarından biri olacak.

14 Ocak 2019, Pazartesi 07:11 Son Güncelleme:
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Ersun Yanal'ın yeni jokeri Jailson!

Süper Lig’de tarihinin en kötü ilk yarısını geride bırakan Fenerbahçe, Antalya’da yaptığı kampla ikinci yarı öncesi umut verdi. Sarı-Lacivertliler’de cezalı, kadro dışı ve sakat oyuncuların dönmesi de takıma olumlu yansıyacak. Özellikle Galatasaray derbisinde Belhanda’ya tokat attığı için 8 maç ceza alan Jailson’un takıma katılması teknik direktör Ersun Yanal’ın elini rahatlatacak. Antalya kampının en iyi oyuncuları arasında yer alan Sambacı, ikinci yarıda Sarı-Lacivertliler’in orta sahadaki jokerlerinden biri olacak. Yanal’ın ihtiyaç olması durumunda Brezilyalı oyuncuyu sezonun ikinci yarısındaki bazı maçlarda forvet arkası kullanabileceği belirtiliyor. 

Kaynak: Star

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