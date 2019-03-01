Ersun Yanal’ın Victor Moses için iki planı var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinin ikinci yarısındaki 11'i ve futbolu ödüllendirmek isterken bir yandan da Victor Moses'a takımda yer arıyor. Tecrübeli teknik adam, Chelsea'de sağ kanatta başarılı olan yıldız oyuncunun, sol kanatta istenilen performansı verememesi nedeniyle yerini değiştirecek. Ersun Yanal'ın kafasında iki farklı plan var:

1- Beşiktaş maçının ikinci yarısında olduğu gibi Dirar'ın sağ bekte kalması ve önüne Moses'ın konulması... Bu plan devreye sokulursa, Zajc 10 numarada, Valbuena ise sol kanatta görev alacak. Ayew ve Isla ise yedek soyunacak.

2- Moses'ın 10 numara pozisyonunda denenmesi... Uzak ihtimal olsa da devreye sokulursa sağ bek Isla, sağ açık Dirar, sol açık ise Valbuena olacak. Bu durumda Zajc yedek kulübesine çekilecek. Ç.Rize maçının alt sıralardan kurtulmak için taşıdığı önemi de dikkate alan Yanal, bu konuda karar vermek için acele etmiyor.

(Sabah)