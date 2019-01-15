Galatasaray derbisinde Belhanda'ya tokat attığı için aldığı 8 maçlık cezayı tamamlayan Jailson, Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Antalya'da performansıyla tam not alan sambacıyı her sistemde oynatabileceğini düşünen Yanal, Jailson'u takımın en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Tecrübeli çalıştırıcının, 'Hem tek ön libero olarak hem de ikili orta saha olarak başarılı. Onun yokluğu hissedildi. Orta sahada artık daha dinamik yapıda olmamız gerek. Bu açıdan Jailson'un varlığı çok önemli' şeklinde konuştuğu öğrenildi. (Sabah)