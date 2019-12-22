Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile evinde derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe’de Jailson 9 hafta sonra stoperde görev aldı. Süper Lig’in ilk 7 haftasında savunmada görev yapan Brezilyalı orta saha Antalyaspor maçının ardından 5 mücadelede ön libero olarak yer aldı.

3 müsabakada kadroda olmayan 24 yaşındaki futbolcu, ligin 16. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11’de savunmada görev verildi. Teknik direktör Ersun Yanal, Sadık Çiftpınar’ın sakatlığından sonra bu bölgede forma giyebilecek isimler arasında Fransız stoper Adil Rami ile Danimarkalı stoper Zanka’yı yedek bıraktı.