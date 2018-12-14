Fenerbahçe, dün Phillip Cocu'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurduktan sonra bugün de Ersun Yanal ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu’nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından takımın başına Ersun Yanal getirildi. Sarı-lacivertlilere tarihinde en erken şampiyonluk sevinci yaşatan Yanal'ın ikinci dönemi böylece resmen başlamış oldu.

Fenerbahçe’de Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu’nun ardından takımın başına Teknik Direktör Ersun Yanal getirildi. Daha önce 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’nin başında olan Yanal, sarı-lacivertli ekibe en erken şampiyonluğunu yaşatmış ve daha sonra 9 Ağustos 2014 yılında sözleşmesi feshedilmişti.

40 maçta 24 galibiyet

Fenerbahçe’yi daha önce 2013-2014 sezonunda çalıştıran Ersun Yanal, Kanarya'nın başında çıktığı 40 müsabakadan 24 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 10 beraberlik almıştı. Fenerbahçe ile 34 lig maçında 74 puan toplayan Yanal, en yakın takibi Galatasaray’a 9 puan fark atarak takımını şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Forvetler ön planda

Ersun Yanal’ın Fenerbahçe döneminde özellikle forvetler öne plana çıkıyor. Süper Lig’in 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunan Moussa Sow 30 maçta 15 gol, 7 asist, Emmanuel Emenike 28 maçta 12 gol, 9 asist ve Dirk Kuyt 32 maçta 10 gol, 6 asistle takımlarına katkıda bulunarak şampiyonlukta Yanal’ın en büyük silahları olmuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesi için birçok kampanya başlatmıştı.

Ersun Yanal kimdir?

Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir'de Buca'da doğdu. Tam adı Kazım Ersun Yanal olan teknik adamın dedesi Fehmi Bey, 1920'lerde Fenerbahçe genç takımında oynamıştır.

Ersun Yanal, 1984 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Spor yönetimi üzerine eğitim aldı. Futbol oynadığı yıllarda Sarayköyspor'da, Nazillispor ve Aydın sporda da oynamıştır. Çalıştırdığı takımlardaki hücum futbolu anlayışı ile dikkat çeken Ersun Yanal, teknik direktörlüğe ilk olarak 1990 yılında o dönem 3.Lig'de olan Sarayköyspor'da başladı.

1992 yılında Denizlispor'da A Genç Takımı antrönü olmuştur. 1993 yılında Denizlispor'da Süper Gençler Teknik sorumlusu oldu.

Ersun Yanal'ın yönetiminde 2003-2004 sezonunda Gençlerbirliği UEFA Kupası‘nda sırasıyla Blackburn Rovers, Sporting Lizbon ve Parma'yı eleyerek çeyrek finale çıkmış; çeyrek finalde o sezonun UEFA Kupası şampiyonu Valencia'ya ikinci maçta uzatma bölümünde yediği golle elenmiştir. O sene kupayı kaldıran Valencia CF'yı turnuva boyunca yenmeyi başarabilen tek takım Ankara'da 1-0'lık sonuçla Gençlerbirliği oldu.

Ersun Yanal yönetiminde Gençlerbirliği 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Türkiye Kupası'nda finale çıkmış olmasına rağmen iki finali de Trabzonspor'a kaybetmiştir.

27 Ekim 2007'de başladığı Trabzonspor teknik direktörlüğü görevinden 27 nisan 2009 tarihinde ayrıldıktan sonra 22 Şubat 2010 TFF tarafından milli takımlar genel direktörlüğü görevine getirilmiştir. TFF'deki yeni yapılanmanın sonucu olarak 4 Ekim 2011'de bu görevden ayrılmak durumunda kalmıştır.

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman‘dan boşalan Teknik Direktörlük görevine 28 Haziran 2013 tarihinde 1 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe futbol takımı teknik direktörlüğüne getirildi.

Sezon sonunda ise yönetim ile yaşanan anlaşmazlıklar ile 9 Ağustos 2014’te Fenerbahçe’deki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. 2014-2015 sezonunun ortasında ise eski takımlarından Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. 2017-2018 sezonun ilk haftalarına kadar Trabzonspor’da görevine devam etti.

2017-2018 sezonu içerisinde aldığı farklı mağlubiyetler sebebiyle Trabozonspor’da eleştirilerin odağı oldu ve takımdan ayrıldığını açıkladı.