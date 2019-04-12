Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımını Galatasaray maçına 'rahatlık' parolası ile hazırlıyor. Oyuncularıyla hafta boyunca bire bir görüşmeler yapan Yanal, "Taraftarımız arkamızda, 20 yıllık serimiz var. Derbiyi kazanarak Fenerbahçe tarihine güzel bir galibiyet daha ekleyeceğiz. Sizden isteğim şu, kendinizi en iyi şekilde hazırlayın, gerisi zaten gelecek. Baskı altında olan biz değiliz" sözleriyle takımını stresten uzak tutmaya çalışıyor.

İDMAN TEMPOSUNU DÜŞÜRDÜ

Antrenmanlarda bir hayli relaks görüntü veren Ersun Yanal, tempoyu sakatlık riskine karşılık düşürdü. Dünkü idman da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Dar alandan gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray'ın hocası Fatih Terim 6 yıl sonra kozlarını paylaşacak. İki tecrübeli çalışırıcı Kadıköy'de ise ilk kez karşı karşıya gelecek. İki hoca daha önce 10 kez rakip olurken, Terim 4 galibiyet aldı, Yanal 1 kez kazandı. 5 maç ise berabere bitti.

(Sabah)